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Salihli'de akraba kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Şehitler Mahallesi'nde husumetli olduğu öğrenilen akrabalar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Haydar K. (47), Ş.K. (53), G.K. (43), S.K. (42), K.B. (43), V.B. (35) ve Y.K. (24) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumları ağır olan Haydar K, Ş.K. ve G.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Haydar K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Cengiz Kılınçaslan
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