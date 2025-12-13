Salihli'de 55 litre sahte içki ele geçirildi
Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, iki şüphelinin evlerinde 55 litre sahte içki, sahte içki yapımına yarayan aparatlar ve 102 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde 55 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan aparatlar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki şüphelinin ikametlerinde sahte içki bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda F.A. (69) ve A.A. (83)'ya ait evlerde 55 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan aparatlar ile 102 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.