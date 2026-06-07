Alaşehir'de Kiraz Yeme Yarışması: 5 Dakikada 1.5 Kilo Kiraz

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Geleneksel Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen kiraz yeme yarışmasında, 5 dakikada 1 kilo 486 gram kiraz tüketen yarışmacı birinci oldu.

Uluderbent Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalde, "En Çok Kiraz Yeme Yarışması" yapıldı.

Yarışmaya 4'ü kadın 21 kişi katıldı. Birer kilogramlık tabaklarda hazırlanan kirazların yarışmacılara sunulduğu etkinlikte, katılımcılar 5 dakika içinde en fazla kirazı yemek için mücadele etti.

Yarışmacıların sadece su içmesine izin verilen yarışmada, vatandaşlar da tezahüratla destek verdi.

Yarışmada Ömer Evren 1 kilo 486 gram kiraz yiyerek birinci, Dursun Gökçen 1 kilo 484 gramla ikinci, İsa Karaaslan ise 1 kilo 442 gramla üçüncü oldu.

Dereceye girenlere sırasıyla yarım, çeyrek ve gram altın verildi. Kadın yarışmacılara da teşvik amacıyla çeşitli ödüller takdim edildi.

Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar, etkinlikte yaptığı konuşmada, Uluderbent'in kirazıyla tanındığını, festival aracılığıyla ürünün tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Yarışmacılardan Emine Yatağan ise yarışmaya kadınların da başarılı olabileceğini göstermek amacıyla katıldığını ifade etti.

Birinci olan Ömer Evren de Bergama'dan akraba ziyareti için geldiğini, yarışmaya katılarak birincilik elde ettiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Geçmiş yıllarda dereceye giren yarışmacılardan Dursun Gökçen ise aldığı ödülle gelecek yıl şehitler için lokma hayrı yapmayı planladığını söyledi.

Organizasyon yetkilileri, önceki yıllarda yarışmacıların 10 dakikalık sürede zorlanması nedeniyle bu yıl yarışmanın 5 dakikaya düşürüldüğünü belirtti.