Manisa'da 4 İlçede Yangın; Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi yakınında çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Akhisar, Ahmetli, Kula ve Saruhan ilçelerindeki yangınlara müdahale sürüyor.

Manisa'nın 4 ilçesinde yangın; ekiplerin müdahalesi sürüyor (3)

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Akhisar, Ahmetli, Kula ve Saruhan'daki yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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