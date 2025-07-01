Manisa'da 4 İlçede Yangın; Ekipler Müdahaleye Devam Ediyor

Manisa'nın 4 ilçesinde yangın; ekiplerin müdahalesi sürüyor (3)

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Akhisar, Ahmetli, Kula ve Saruhan'daki yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,