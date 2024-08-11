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Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü

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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla işkence ederek öldürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, şahıs komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla öldüren kişi gözaltına alındı.

FIRÇA SAPIYLA KEDİLERİ ÖLDÜRDÜ

Sağlık Mahallesi'nde, 55 yaşındaki M.Ş'nin, zemin kattaki dairesinin bahçeye bakan bölümünde bulunan yavru kedileri fırça sapıyla vurarak öldürdüğünü gören apartman sakinleri, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alıp polise ihbarda bulundu.

Manisa'da 3 Kedi Yavrusunu Öldüren Kişi Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINDI

Adrese giden ekipler, 3 kedi yavrusunun öldüğünü belirledi, M.Ş'yi gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Salihli manisa kedi 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Iliyana Ahmet Üçler:

anca video çeker sesini çıkarmaz iş birlikçi

19
1
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Altan Kaya:

insanlık bitmiş bu nasıl vicdansızlık anlayamıyorum artık

15
0
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Hatip Kaya:

Vicdan ve merhamet insanoğlu için büyük bir erdemdir.

12
0
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Amokachi:

Yasalar, anlayana yasadır. Bizim toplumumuz hayvan öldürmek için cesaret bulacak bu yasayla. Bizim toplumumuz, bu işlerden anlamaz.

2
1
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