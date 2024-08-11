Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla işkence ederek öldürdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, şahıs komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla öldüren kişi gözaltına alındı.
FIRÇA SAPIYLA KEDİLERİ ÖLDÜRDÜ
Sağlık Mahallesi'nde, 55 yaşındaki M.Ş'nin, zemin kattaki dairesinin bahçeye bakan bölümünde bulunan yavru kedileri fırça sapıyla vurarak öldürdüğünü gören apartman sakinleri, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alıp polise ihbarda bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
Adrese giden ekipler, 3 kedi yavrusunun öldüğünü belirledi, M.Ş'yi gözaltına aldı.