Haberler

Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın ilçelerinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Manisa'nın ilçelerinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Demirci ilçesindeki tören Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı stadında gerçekleşti. Kaymakam Fatih Bayram öğrencileri ve halkın bayramını kutladı.

Kaymakam Fatih Bayram'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından öğrenciler müzikli gösteri ve şiirlerini okudu.

Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 75. Yıl Alime Paşa Ortaokulu öğrencileri bedenleri ile gösteriler kapsamında stada 102 ve Ay Yıldız koreografisini çizdi

Turgutlu

Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleştirilen tören, Kaymakam Selami Kapankaya, Garnizon Komutanı Vekili Yarbay Saygın Gençer ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzik dinletisi ve öğrenci gruplarının gösterisi yapıldı.

Kutlamalar Atatürk Bulvarı üzerinden okullar ve törene katılanların geçit töreni ile sona erdi.

Cumhuriyetin ilanın ilk yıllarında Turgutlu'da yapımına başlanan 1926-1927 yılında eğitime başlanan Cumhuriyet Anaokulunda minik öğrenciler Cumhuriyet bayramı için özel tören düzenledi.

Salihli

Salihli Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Ali Güldoğan, Cumhuriyet'in milletin karakterine ve geleneklerine en uygun yönetim biçimi olduğunu belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla tüm şehitleri rahmetle andı.

Programa ilçe protokolü, kurum müdürleri, siyasi parti ve oda temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kutlamalarda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi, şiir, oratoryo, bando ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Soma

Soma'da Nazım Yavuz Stadyumunda gerçekleştirilen törende öğrencilerin kortej eşliğinde stada girmesiyle başlayan programda Kaymakam Ünal Koç, Garnizon Komutanı Binbaşı Ozan Yılmaz ve Belediye Başkanı Sercan Okur katılımcıların bayramını kutladı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi, halk oyunları, şiirler, bayrak ve askeri gösterilerin ardından tören geçişiyle program sona erdi.

Alaşehir

Alaşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Alper Faruk Güngör, Garnizon Komutanı Albay Atilla Yeşiltepe ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu katıldı.

Programda şiirler okundu, öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve halk oyunları sahnelendi. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.