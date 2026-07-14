Manisa'da 15 Temmuz Hafıza Merkezi Açıldı

Manisa'da, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla hazırlanan "15 Temmuz Yaşayan Hafıza Merkezi" törenle açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, Manisa Valiliğince Fatih Sergi Salonu'nda oluşturulan ve "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla hazırlanan merkez, milli hafızayı canlı tutmayı, 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmayı ve Türkiye'nin demokrasi zaferini ziyaretçilere aktarmayı amaçlıyor.

10. yıl teması doğrultusunda özel hazırlanan görsel tasarımlara ev sahipliği yapan merkez, ziyaretçilerini 15 Temmuz'un hafızasına tanıklık etmeye davet ediyor.

Ziyaretçiler, dijital içerikler, görsel anlatımlar ve sanal gerçeklik uygulamaları eşliğinde 15 Temmuz gecesinde yaşananları kronolojik akış içinde deneyimleme imkanı buluyor.

Merkezde, ziyaretçilere milletin birlik ve beraberlik ruhu, şehitlerin fedakarlıkları ve demokrasi mücadelesi aktarılıyor.

Merkez, "Hafıza Alanı", "İrade Alanı", "Şehitler Köşesi" ve "Zafer Alanı" olmak üzere dört ana bölümden oluşuyor.

Merkezin anlatısında, 15 Temmuz'u demokrasi zaferine taşıyan milletin iradesi, Cumhurbaşkanı'nın iradesi ve devletin iradesi olmak üzere üç temel unsur ön plana çıkarılıyor.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, açılışta, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yalnızca anayasal düzene yönelik bir darbe teşebbüsü olmadığını, aynı zamanda milletin iradesini, devletin bekasını, demokrasiyi ve bağımsızlığı hedef alan çok yönlü bir ihanet girişimi olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan merkezin ortak hafızayı yaşatacak, milli şuuru güçlendirecek ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktaracak önemli bir eğitim ve farkındalık olduğunu belirten Özkan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından protokol üyeleri kurdele keserek merkezi gezdi ve eserler hakkında bilgi aldı.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.