Manisa Büyükşehir'den Köprübaşı'nda cami aydınlatması - Haberler

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Manisa Büyükşehir'den Köprübaşı'nda cami aydınlatması

Bültenler - Güncel
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Manisa Büyükşehir'den Köprübaşı'nda cami aydınlatması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan Yunusemre Camiinin minaresini aydınlattı.

Aydınlatma sonrası geceleri ışıl ışıl olan minare, vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Vatandaşların milli manevi hassasiyetlerini ön planda tutarak çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bir caminin daha minare aydınlatma işlemlerini tamamladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Köprübaşı ilçesi Namık Kemal Mahallesi Yunusemre Camiinin minaresi aydınlatıldı. Geceleri ışıl ışıl olan minare vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Çalışma hakkında bilgi veren Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Seyfettin Kabadayı, " Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne minaremizin aydınlatmalarının yenilenmesi için başvuruda bulunmuştuk. Talebimiz olumlu karşılandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından camiimizin aydınlatmaları yenilendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

Bültenler / Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Namık Kemal Mahallesi, Köprübaşı, Manisa, Güncel, Haberler

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