Manisa Büyükşehir Belediyesi Fırdanlar Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Onur Pabuçcuoğlu, MASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Fırat Özcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri alt ve üstyapı çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşan Kırkağaç ilçesine bağlı Fırdanlar Mahallesi'ni ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Onur Pabuçcuoğlu, MASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Fırat Özcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri alt ve üstyapı çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşan Kırkağaç ilçesine bağlı Fırdanlar Mahallesi'ni ziyaret etti.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Fırdanlar Mahallesi'nin alt ve üstyapı yenileme çalışmasını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Onur Pabuçcuoğlu, MASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Fırat Özcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Fahri Dinçer ile birlikte alt ve üstyapı dönüşümü tamamlanan Kırkağaç ilçesine bağlı Fırdanlar mahallesini ziyaret etti. Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen heyet çalışmaların hayırlı olmasını dileyerek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti. Programın sonunda Mahalle Muhtarı Yüksel Demir'e Başkan Ergün'ün hediyeleri takdim edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Yüksel Demir, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'den Allah razı olsun. Sayesinde mahallemiz sağlıklı altyapıya kavuştu. Alt yapımızdan üst yapımıza kadar her şeyimiz yenilendi. Mahallemizin hiçbir eksiği kalmadı" dedi.

Mahalle sakinlerinden Esra Alp ise "Cengiz başkanımızın mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden çok memnunuz. Mahalleli olarak kendisini çok seviyoruz. En yakın zamanda da mahallemizde ağırlamak istiyoruz" dedi.

Musacalı'da da çalışmalarda sona yaklaşıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi çerçevesinde Turgutlu'nun Musacalı Mahallesi'nde başlattığı kanalizasyon hattı döşeme çalışmasında da sona yaklaşırken, içme suyu hattı döşeme işine de aralıksız devam ediyor. Mahallede 6,5 kilometrelik kanalizasyon hattında artık son aşamaya gelindi. 7 kilometre içme suyu hattı döşeme işi de tüm hızıyla sürerken, mahalleye 35 bin metrekare de kilit parke taş döşenecek. Mahallede bin kişilik foseptik montajı da yapıldı. Mahalle Muhtarı Sait Sezgi, "Çalışmalardan çok memnunuz. 40-50 yıllık sorunlarımız son buluyor. Artık demir branşmanlardan su içmeyeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA