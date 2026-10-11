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Manisa Akhisar'da tur otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

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Manisa Akhisar'da tur otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
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Manisa Akhisar'da saat 11.30 sıralarında İstanbul-İzmir kara yolu Akhisar kavşağında tur otobüsü devrildi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden 16 AED 124 plakalı tur otobüsünde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere taşındı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, tur otobüsü devrildi. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, İstanbul- İzmir kara yolu Akhisar kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden 16 AED 124 plakalı tur otobüsü devrildi. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere taşındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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