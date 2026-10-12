Manisa Akhisar'da kazada ölen 11 kişi memleketlerine uğurlandı, 13 yaralı taburcu edildi

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında hastanelere sevk edilen 26 yaralıdan 13'ü taburcu edildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, dün meydana gelen kazaya ilişkin hastanelere sevk edilen 26 kişiden 13'ünün taburcu edildiği, 13'ünün ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kazada yaşamını yitiren 11 kişinin de işlemlerinin tamamlanarak memleketlerine uğurlandığı ifade edilen açıklamada, kazadan etkilenen her aile için Valilikçe görevlendirilen üçer personel tarafından gerekli iletişim ve sosyal desteğin tedavi süresince devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren'le birlikte kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Kaza

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde dün H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarpmıştı.

Kazada Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) hayatını kaybetmişti.

Ambulansta tedavisi yapılan 1 kişiyle birlikte 27 kişi yaralanmış, tur otobüsünün sürücüsü M.A, tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA