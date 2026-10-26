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Manga sanatçısı Kobayaşi, evlat edinmeyle hanedana dönüşe karşı dava açtı

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Manga sanatçısı Kobayaşi, Japonya'da eski hanedan üyelerinin evlat edinmeyle İmparatorluk ailesine dönüşüne izin veren yasaya karşı dava açtı. Kobayaşi, düzenlemenin 'sıradan vatandaş' statüsündekilere ayrımcılık yaptığını ve anayasanın eşitlik ilkesini ihlal ettiğini savundu.

Japonya'da manga sanatçısı Yoşinori Kobayaşi, eski hanedan üyelerinin bazılarının yeniden İmparatorluk ailesine dahil edilmesine olanak tanıyan İmparatorluk Hanedan Yasası nedeniyle hükümete dava açtı.

Temmuzda revize edilen ve 24 Ekim'de yürürlüğe giren yasaya göre, "15 yaş ve üzeri bekar ve çocuksuz erkek olmaları ve hanedan üyeleri ile baba tarafından akraba olmalı" koşuluyla bazı eski hanedan mensuplarının evlat edinme yoluyla yeniden İmparatorluk ailesine dahil olabilecek.

Ünlü manga sanatçısı Kobayaşi, evlat edinilen kişilerin, kendilerinin tahta çıkamayacağı ancak sonraki kuşaklardan gelen varislerinin tahta geçebileceğine olanak tanıyan düzenlemeye itiraz etti.

Kobayaşi, açtığı davada, "sıradan vatandaş" statüsündeki eski hanedan üyelerinin evlat edinilmesinin, diğer vatandaşlara karşı "ayrımcılık" olduğunu savundu.

Sanatçı, bu uygulamanın, Japonya Anayasası'ndaki "ırk, inanç, cinsiyet, sosyal statü veya aile kökeni" ayrımı gözetmeksizin, eşitlik ilkesini güvence altına alan 14. maddesini ihlal ettiğini ileri sürdü.

İmparatorluk Hanedan Yasası

Revize edilen İmparatorluk Hanedan Yasası'yla, temmuzda, geçmişte İmparatorluk statüsünü kaybeden hanedan üyelerinden 15 yaş ve üzerindeki bekar erkeklerin, İmparatorluk ailesine evlatlık alınmasına izin verilmişti.

Yeni düzenlemeyle, İmparatorluk ailesinin kadın üyelerinin halktan biriyle evlenmeleri halinde İmparatorluk statülerini koruyabilmelerine imkan tanındı.

Düzenleme öncesinde halktan biriyle evlenen kadınlar, İmparatorluk ailesi üyesi statülerini kaybederek aileden ayrılmak zorunda kalıyordu.

Buna karşın İmparatorluk tahtının yalnızca baba tarafından İmparatorluk soyuna mensup erkeklere geçmesini sağlayan mevcut veraset sistemi değiştirilmedi.

Yaklaşık 2 bin 600 yıllık geçmişe sahip olduğu kabul edilen Japon monarşisinde, taht veraseti geleneksel olarak baba tarafından erkek soyu üzerinden sürdürüldü.

Kaynak: AA
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