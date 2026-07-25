Haberler

Mandalarını çayda serinletiyor

Mandalarını çayda serinletiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİYARBAKIR'da yaklaşık 40 yıldır besicilik yapan Hamza Kaya (50), sıcak havada 55 manda ve ineğini her gün Devegeçidi Çayı'na götürerek yaklaşık 4 saat serinletiyor.

DİYARBAKIR'da yaklaşık 40 yıldır besicilik yapan Hamza Kaya (50), sıcak havada 55 manda ve ineğini her gün Devegeçidi Çayı'na götürerek yaklaşık 4 saat serinletiyor.

Merkez Yenişehir ilçesinin kırsal Yaytaş Mahallesi Örnek Küme Evleri'nde besicilik ve çiftçilik yapan Hamza Kaya, 55 manda ve ineğini her gün öğle saatlerinde serinlemeleri için Devegeçidi Çayı'na götürüyor. Saat 12.00 ile 16.00 arasında suda kalan mandalar, serinlerken dronla da görüntülendi. Mandaları suda serinlerken kendisinin de gölgelik bir alanda dinlendiğini belirten Kaya, "Mandacılıkla uğraşıyorum. Mandaları sabah erken otlatmaya götürüyoruz. Saat 11.00-12.00 gibi sıcaklar etkili olmaya başladığı gün ortasında, hayvanları suya getiriyoruz. Suda yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra tekrar otlatmaya götürüyoruz. Mandaların suya girmesi lazım. Bildiğim kadarıyla ter bezleri çok az olduğu ve koyu renkte oldukları için suya girmeleri lazım. Susuzluğa dayanamıyorlar. İlla suya girmesi lazım, çamur banyosu yapmaları lazım. Mandaların da özelliği budur" dedi.

'YOĞURT VE PEYNİRLERİMİZİ ŞEHİRDE SATIYORUZ'

Manda yetiştiriciliğinin çok zor ve meşakkatli bir iş olduğunu belirten Kaya, "Mandalarımız genelde dişi. Bunun yanında 2-3 tane de boğa var. Sütü çok yağlı bir süttür. İneklere nazaran yüzde 8 daha fazla yağ oranı var. Onun için biz mandacılıkla uğraşıyoruz. Sütü yoğurt ve peynir yapıp şehre götürüp satıyoruz. Dikkat ederseniz inekler güneşte bekleyebiliyor. Ama mandaların ter bezleri yok denecek kadar azdır. Terleyemedikleri için de suya girmeleri lazımdır. Biz de bunun için götürüp getiriyoruz. Tabii bizim için de sıcaklar çok zor. Zor şartlarda besliyoruz. Sağ olsun devletimiz de bize destek veriyor. Devletimiz destek vermezse, zaten kendi başımıza bunları bu şekilde besleyemeyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Yolcu otobüsü otomobili biçti
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü

Türkiye yağışa teslim! Kentin göbeğinde yol çöktü, araç suya gömüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı

300 tam altın kayboldu, gerçeği kameralar ortaya çıkardı
ABD'de yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu, bazılarında kurşun izi var

Yangına giden ekipler dehşete düştü! Evde 8 ceset bulundu
21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir

21 yıl sonra bir ilk! Uyarı üstüne uyarı, afete dönebilir
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu

Mansur Yavaş'tan sürpriz Özgür Özel hamlesi
Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

İki ülke felaketi yaşıyor! 130 bin kişi için tahliye kararı
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü

Evde korkunç gece! Yastıkla ağzını kapatıp kafasına sıktı