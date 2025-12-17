5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi

1 GÖREVLİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelin zemin katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kazan dairesinde tadilat yapıldığı sırada çıktığı belirlenen yangına ilk müdahale yapıldığı sırada oteldeki 1 görevlinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Hastaneye götürülen görevlinin tedaviye alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Diğer yandan tahliye edilen 200'e yakın müşteri yangının söndürülmesinin ardından otele alınmaya başladı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.