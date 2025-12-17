5 yıldızlı otelde yangın çıktı, müşteriler tahliye edildi

Haberler

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir 5 yıldızlı otelde çıkan yangında bir görevli dumandan etkilenirken, oteldeki 200'den fazla müşteri tahliye edildi. Yangının söndürülmesinin ardından müşteriler otele geri alındı. Yangına dair inceleme başlatıldı.

1 GÖREVLİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelin zemin katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kazan dairesinde tadilat yapıldığı sırada çıktığı belirlenen yangına ilk müdahale yapıldığı sırada oteldeki 1 görevlinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Hastaneye götürülen görevlinin tedaviye alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Diğer yandan tahliye edilen 200'e yakın müşteri yangının söndürülmesinin ardından otele alınmaya başladı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
