Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Manavgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında M.D'nin ilçede yüklü miktarda uyuşturucu satacağı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, 510 gram sentetik uyuşturucu, 374 sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.