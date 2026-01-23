Haberler

Manavgat'ta direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ş.Ö.'nün kullandığı 35 KK 269 plakalı otomobil, Evrenseki Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarının bulunduğu direğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluğu tamamen yazarlarına aittir.

