Haberler

Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Fatma K. idaresindeki 07 AGU 256 plakalı hafif ticari araç, Sarılar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Ramazan K. yönetimindeki 07 ANH 597 plakalı otomobile çarpıp, devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Fatma K. ile araçtaki iki çocuğu, sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor

Türkiye'nin her yerinden görüntü yağıyor! Binlerce kişi meydanlarda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel: İmamoğlu'nun adaylığına engelleme olursa, Mansur Yavaş bizim için bir diğer önemli aday

Özel bu kez çok net: İmamoğlu'nun adaylığına engelleme olursa...
Semanur'un ölümünde mahkeme karara 'dur' dedi! Tırnaklarında erkek DNA'sı çıktı

Semanur'un tırnaklarında erkek DNA'sı çıktı! Mahkeme karara "dur" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.