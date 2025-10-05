Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Fatma K. idaresindeki 07 AGU 256 plakalı hafif ticari araç, Sarılar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Ramazan K. yönetimindeki 07 ANH 597 plakalı otomobile çarpıp, devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Fatma K. ile araçtaki iki çocuğu, sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel