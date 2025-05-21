Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adem B. idaresindeki 07 B 9775 plakalı otomobil, Manavgat-Sırtköy yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Adem B. ile araçta bulunan Necla B. ve Fikriye B, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel