Manavgat'ta tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait tarihi eserleri satacağı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin ellerindeki tarihi eserler için alıcı arayışında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin otomobiline operasyon düzenleyen ekiplerin araçta yaptıkları aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 baş figürü ile 1 insan figürü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.