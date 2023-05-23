Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Manavgat'ta tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Manavgat'ta tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait tarihi eserleri satacağı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait tarihi eserleri satacağı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin ellerindeki tarihi eserler için alıcı arayışında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin otomobiline operasyon düzenleyen ekiplerin araçta yaptıkları aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 baş figürü ile 1 insan figürü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarma karakoluna götürüldü.

Roma Seçim Sonuçları
Roma Yerel Seçim Sonuçları 2019
Roma Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Cemal Turan Kaya - Güncel

Manavgat Jandarma Antalya Roma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title