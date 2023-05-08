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Manavgat'ta silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Manavgat'ta silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ali Aktaş'ı öldüren ve eşi R.Ç.'yi yaralayan Mustafa Çelik, tutuklandı.

TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam Ali Aktaş'ı silahla öldüren ve eşi R.Ç.'yi yaralayan Mustafa Çelik, polis merkezindeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Çelik savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Güncel

Mustafa Çelik Ali Aktaş Manavgat Antalya Güncel Haberler

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