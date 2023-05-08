Manavgat'ta silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Güncel Haberler
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ali Aktaş'ı öldüren ve eşi R.Ç.'yi yaralayan Mustafa Çelik, tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam Ali Aktaş'ı silahla öldüren ve eşi R.Ç.'yi yaralayan Mustafa Çelik, polis merkezindeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Çelik savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Güncel