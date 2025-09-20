Manavgat'ta Sazlık Alanında Yangın: 5,5 Dönüm Zarar Gördü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sazlık bölgede çıkan yangında 5,5 dönüm alan zarar gördü. Çevredekiler, evlerinden getirdikleri yangın tüpü ve hortumlarla site bahçesindeki kameriyeye de sıçrayan alevlere müdahale etti.

Side Mahallesi 1133 Sokak'taki sazlık ve çalılık alanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine orman işletme ve itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, site bahçesindeki kameriyeye sıçradı. Çevredekiler, evlerinden getirdikleri yangın tüpü ve hortumlarla alevlere müdahale etti. Alevler bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü. Yaklaşık 5,5 dönümde etkili olan yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması başlattı. Yangının ilk dakikalarında bir vatandaşın dron ile kaydettiği görüntülerde; bir kadının yanan alandaki kameriyeden çıkarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Kadından şüphelenen dron kullanıcısı, görüntüleri jandarmaya teslim etti.

50 METREKARE ALAN ZARAR GÖRDÜ

Sarılar Mahallesi'nde de saat 11.00 sıralarında 1080 Sokak'taki sazlık alanda yangın çıktı. Çalıların elektrik tellerine teması nedeniyle oluşan kıvılcımdan çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 metrekare alan zarar gördü. Yanan alanın yakınında ahırı bulunan Yusuf Tosak, bölgede elektrik tellerinden kaynaklı sık sık yangın çıktığını anlattı. Tosak, yetkililerin tedbir almasını istedi.