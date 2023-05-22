Manavgat'ta sahildeki yıkım sırasında kuş yuvaları ile kum zambaklarına zarar verildiği iddiası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneğine (DEKAFOK) ait eğitim materyallerinin yıkımı sırasında kuş yuvaları ile kum zambaklarının hasar gördüğü ileri sürüldü.

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yaptığı açıklamada, Sorgun Mahallesi Mendirek Sahili Çardaklar mevkisinde ziyaretçiler için bilgilendirme amacıyla konulan tabelalar ve geri dönüşüm kutularının Manavgat Belediyesi ekibince yıkımı sırasında kum zambakları ile yuvalardaki kuş yavrularının telef olduğunu iddia etti.

Yıkım gerekçesinin 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na dayandırıldığını bildiren Akyol, yıkımın bilgi gözlem merkezinin 7 metre sağında ve 7 metre solundaki 40 metrekarelik alanda gerçekleştirildiğini savundu.

Akyol, şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izin alınarak yapılan DEKAFOK Bilgi ve Gözlem Merkezimizin eğitim materyalleri, Manavgat Belediyesi tarafından yıkıma uğratılmıştır. Bu eğitim materyalleri, ahşaptan yapılmıştır. Sadece görsel bilgilendirici olarak sunduğumuz, orman yangınlarını unutturmamak için Orman İşletme Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptığımız yanmış ağaç görseli, çocukların tek tek elleri ile yaptığı kuş yuvaları yok edilmiştir. Kuş yuvaları gecekondu kapsamında olmamalı. Yıkımla birlikte birçok kum zambağı da yok edilmiştir. Kum zambakları endemik bir bitki olması nedeniyle koruma kapsamındadır. İş makineleri ile gelerek bu yıkımı gerçekleştirdiler. Çocukların yaptığı her şey yok oldu."

Sözen: "Zarar vermemiz mümkün değildir"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise iddiaları reddederek kaymakamlığın kararını uyguladıklarını anlattı.

Derneğin, Bakanlığın kendilerine verdiği yerin dışına çıkıp büyük bir alanı "keyfi işgal" ettiğini belirten Sözen, "Burada tamamen yasal alanlarının dışında, sahilde geniş bir alanı kendilerine çevirdiler. Orada en önemlisi, kaymakamlığın komisyon kararı var. Yerinde tespit ettiler. Kaymakamlık, komisyon kararı aldı. Biz de kararı uygulayarak kendilerine ait olmayan alanlarda eklentileri kaldırdık. Kuş yavrularının telef olduğu asılsızdır. Kum zambaklarını da belediyemize ait olan Boğaz Otel'in önünden tamamen izinsiz söküp götürmüşlerdir. Zarar vermemiz mümkün değildir." açıklamasında bulundu.