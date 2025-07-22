Manavgat'ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Manavgat'ta Otomobil Kazası: 3 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Melih K'nin kullandığı 07 BTZ 573 plakalı otomobil ile Sezgin K. yönetimindeki 29 DC 097 plakalı otomobil, Gündoğdu Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücüler ve Melih K. ile aynı araçta bulunan Ahmet Ali K. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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