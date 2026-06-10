Haberler

Manavgat'ta oteller konserlerle turizm sezonunu canlandırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Manavgat'ta otellerin düzenlediği konserler, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. MASTOB Başkanı Zafer Süral, konserlerin doluluk oranlarına yüzde 20 katkı sağladığını ve bölge turizmini canlandırdığını belirtti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizm sezonuna hareketlilik kazandırmak amacıyla oteller tarafından düzenlenen konser organizasyonları, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Manavgat'ın Çolaklı Turizm Merkezi'ndeki bir otelde sahne alan Tuğçe Kandemir, seslendirdiği eserlerle tatilcilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı, sevilen şarkılarının yanı sıra farklı müzik türlerinden eserleri de repertuvarında buluşturdu. Konseri izleyen yerli ve yabancı turistler, şarkılara eşlik ederek gece boyunca eğlendi.

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz sezonunda gerçekleştirilen konserlerin bölge turizmine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Konser serilerinin özellikle iç pazarda talebi artırdığını belirten Süral, etkinliklerin yabancı turistlerin de ilgisini çektiğini ifade etti.

Süral, kültür ve sanat etkinliklerinin turizm destinasyonlarının tanıtımında önemli rol oynadığını vurgulayarak "Konserler sayesinde misafirlerimiz sadece tatil yapmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel atmosferini de deneyimleme fırsatı buluyor. Bu organizasyonlar bölgenin cazibesini artırırken, otellerimizin doluluk oranlarına da olumlu katkı sağlıyor." diye konuştu.

Doluluk ve pazar etkisini değerlendiren Süral, "Konser organizasyonlarının doluluklara katkısı yaklaşık yüzde 20 seviyesinde. Şu an Antalya'da otel dolulukları ortalama yüzde 80 civarında. Konserlerin etkisi daha çok Rus pazarı ve iç pazara etki ediyor." dedi.

Yaz sezonu boyunca konser programlarının devam edeceğini dile getiren Süral, sahibi olduğu otelde 13 Haziran'da Mustafa Ceceli, 16 Haziran'da Elif Buse Doğan, 24 Haziran'da Işın Karaca ve 27 Haziran'da Ferhat Göçer'in sahne alacağını bildirdi.

Kendi bünyesindeki Victory otellerinde bu yıl 12 Rus ve 38 yerli sanatçı olmak üzere toplam 50 konser planlandığını ifade eden Süral, Antalya genelinde ise yılda yaklaşık 500 konser etkinliği düzenlendiğini aktardı.

Süral, otellerinde düzenlenen konser organizasyonlarının geçen yıla göre hem fiyat hem de doluluk performansına olumlu yansıdığını belirterek, "Geçen yıla kıyasla fiyatlarda yüzde 30, dolulukta ise yüzde 20 daha yüksek seviyedeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, herkes aynı detaya takıldı

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı
ABD'nin Alabama eyaletinde yargıç azot gazıyla infazı durdurdu

ABD'nin Alabama eyaletinde yargıç azot gazıyla infazı durdurdu
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi

Prens sonunda masaya yumruğunu vurdu! Trump'a zehir zemberek uyarı
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı

Evinde ölü bulunan Irmak öğretmenin ses kaydı ortaya çıktı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

Kabus gibi olay! Midesinden canlı böcek çıkarıldı

Korku filmi gibi ama gerçek! Midesinden çıkan doktorları bile şaşırttı