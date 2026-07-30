Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırkkavak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 1 su tankeri ve 40 orman işçisi yangına müdahale etti.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 2 dönüm ormanlık alan, 2 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA