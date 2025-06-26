Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yaylaalan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.