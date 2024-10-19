Manavgat'ta Orman Yangını: 4 Dönüm Alan Zarar Gördü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 4 dönüm ormanlık alan etkilenirken, yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 4 dönüm ormanlık alanın etkilendiği bildirildi.
Sorgun Mahallesi'nde dün ormanlık alanda çıkan ve bir saatlik mücadeleyle büyümeden söndürülen yangında 4 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi.
Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 9 arazöz, 45 personel, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmişti.