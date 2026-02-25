Haberler

Antalya'da nehirde ceset sanılan nesne ev kapısı çıktı

Antalya'da nehirde ceset sanılan nesne ev kapısı çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde nehirde ceset olduğu sanılan bir nesnenin aslında eski bir ev kapısı olduğu tespit edildi. Olay, balıkçı teknesinin su altındaki nesneye takılması ile başladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, nehirde ceset olduğu şüphesiyle polise ve kurtarma ekiplerine yapılan ihbarın ardından sudan eski bir ev kapısı çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Manavgat Irmağı'nın denizle buluştuğu Boğaz mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede seyir halinde olan bir balıkçı teknesinin pervanesi, su altındaki bir nesneye takılarak durdu.

Baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su seviyesi ve akıntıyla sürüklenen nesneyi gören çevredeki vatandaşlar, durumu ceset sanarak büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Side Sualtı Arama Kurtarma Spor Kulübü ekipleri sevk edildi.

Tekne pervanesini kurtarmak ve durumu netleştirmek amacıyla suya giren dalgıçlar, kısa süreli çalışmanın ardından nesneye ulaştı. Yapılan incelemede, paniğe neden olan ve pervaneye dolanan nesnenin akıntıyla sürüklenen eski bir ev kapısı olduğu tespit edildi.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak kıyıya bırakılan kapı, hem balıkçılara hem de bölge sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı

Düğmeye basıldı: İşte hakkında inceleme başlatılan 19 okul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil

Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
Bakan Gürlek duyurdu! Bu görüntü tarih oluyor

Bu görüntü tarih oluyor
Kültür merkezi rant kapısı oldu! Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i içeri almadılar

Parayı eksik veren Müjdat Gezen'i kültür merkezine sokmadılar
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil

Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Ne kibir ne ego! Sahur vakti yaptığıyla gönülleri fethetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi

Hedefteki bakana sahip çıkan Erdoğan'dan 168 isme sert sözler