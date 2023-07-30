Manavgat'ta Muz Sera İşçisi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir muz serasında otomasyon işlemi yapan Hasan Sertgöz, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde muz serasında elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Hacıobası Mahallesi'ndeki bir serada otomasyon işlemi yapan Hasan Sertgöz (47), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldıran Sertgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Sertgöz'ün cenazesinin, Alanya'nın Konak Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.

Demokrat Parti Alanya ilçe başkan yardımcılığı görevini yürüten Sertgöz'ün evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.