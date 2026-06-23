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Manavgat'ta eğitim fuarı düzenlendi

Manavgat'ta eğitim fuarı düzenlendi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, öğrencileri mesleki ve teknik liselere yönlendirmek amacıyla 'Mesleğimi Seçiyorum, Geleceğimi ve Ülkemin Geleceğini İnşa Ediyorum' fuarı düzenlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde "Mesleğimi Seçiyorum, Geleceğimi ve Ülkemin Geleceğini İnşa Ediyorum" fuarı açıldı.

Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen fuarın açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öz, yaptığı konuşmada, fuarın amacının ilçedeki Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin çalışmalarını halkla ve öğrencilerle paylaşarak, yetenekli çocukları bu okullara yönlendirmek olduğunu söyledi.

Fuar kapsamında, öğrencilere mesleki ve teknik eğitimin önemi aktarılırken, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmeleri, okul-sektör işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalar paylaşıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
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