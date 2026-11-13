Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan araçtaki 2 yolcu yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat'ta kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpan araçtaki 2 yolcu yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan araçtaki 2 yolcu hafif yaralandı. Ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan araçtaki 2 yolcu yaralandı.

Leyla Kulaz'ın (38) kullandığı 07 ALB 430 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Taşağıl Kavşağı'nda Manavgat'tan Antalya yönüne ilerlediği sırada kırmızı ışıkta bekleyen Ümit Karademir (52) yönetimindeki 07 CCV 196 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, çarpan otomobilde yolcu olarak bulunan Gülistan Ayva (38) ve Sevda Kulaz (37) hafif yaralandı.

Ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek14

19 işçinin ailesi yas tutarken, patron cezasını bakın nerede çekecek
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selahattin Paşalı boşanma iddialarını yalanladı!

Dedikodulara son noktayı koydu! Selahattin Paşalı cephesinden açıklama
ABD'nin başkentini ayağa kaldıran kanlı saldırıda, saldırgan doktor, sebebi ise küf kavgası çıktı

Başkenti sarsan saldırıda şok detay! Mesleği de sebebi de şaşırttı
Ataşehir’de evine haciz gelen kişi 5’inci kattan düştü

Evine haciz için geldiler, 5'inci kattan aşağı düştü
İngiltere'nin 2,7 milyon müşterisi olan bankası satışa çıkarıldı

2,7 milyon müşterisi olan banka satışa çıkarıldı
Kanadalı ünlü şarkıcı Filistin için sesini yükseltti: Bu soykırımdır

68 milyon takipçisine seslendi! Ünlü yıldızdan tarihi Filistin çıkışı
4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında kahreden detay! Facia büyüyebilirmiş

4 askerimizin şehit olduğu kazada korkutan gerçek ortaya çıktı
Ormanda başka bir kadınla ilişkiye girdi! Karısı konumundan bulup bastı

Ormanda yasak aşk yaşarken olanlar oldu