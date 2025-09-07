Haberler

Manavgat'ta 'Kanlı Ay' Tutulması Turistlerin İlgi Odağı Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerli ve yabancı turistler, Side Antik Kenti'nde dolunay tutulmasını izlemek için toplandı. Apollon Tapınağı'nın yanında yoğunluk yaşanırken, ziyaretçiler gökyüzündeki muhteşem görüntüyü cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle belgelendirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yerli ve yabancı turistler, Side Antik Kenti'nde kırmızı renginden dolayı "kanlı Ay" olarak da bilinen dolunayı, tutulma sırasında izledi.

Akşam saatlerinde başlayan tutulma sırasında, Side Antik Kenti Apollon Tapınağı yanında yoğunluk yaşandı.

Çok sayıda yerli ve yabancı turist, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle gökyüzündeki tutulmayı görüntüledi.

Dolunay tutulması, Apollon Tapınağı ile görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
