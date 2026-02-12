Haberler

Kamyonlar çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 2 kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak yolu üzerinde meydana geldi. A.R. idaresindeki 06 FOB 124 plakalı kamyon ile arkadan gelen Mısır uyruklu M.A. yönetimindeki 70 ABT 554 plakalı muz yüklü kamyon çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışan sürücü Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu çıkarıldı. Baş ve yüz bölgesinde ciddi yaralanmalar olduğu öğrenilen sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan yaralı daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, diğer kamyonun şoförü A.R.'yi ifadesi için Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
Survivor'da Nagihan, Seren Ay'ı hastanelik etti

Nagihan ile Seren Ay birbirine girdi! Biri hastanelik oldu
Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare

Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık