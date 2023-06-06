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Manavgat'ta kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Manavgat'ta kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Manavgat'ta 428 litre kaçak içinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat'ta 428 litre kaçak içinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir otelde kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.

Otelde yapılan aramada 428 litre kaçak içki, 207 boş içki şişesi, 383 içki şişesi kapağı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Cemal Turan Kaya - Güncel

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