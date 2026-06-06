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Antalya'da jandarmaya ateş açan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Antalya'da jandarmaya ateş açan 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerine ateş açan 2 hırsızlık şüphelisi, kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekibine ateş açan 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulualan Plajı mevkisinde kum hırsızlığına yönelik operasyon düzenledi. Bu sırada suçüstü yakalanan şüpheliler, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken ekiplere ateş açtı.

Kovalamaca sonrası şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Kum çalınırken kullanılan iş makinesi ve kamyon, yediemin otoparkına çekildi.

Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin çalışması sonucu 2 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
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