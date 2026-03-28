Antalya'da heyelan sonucu kapanan kara yolu çalışmaların ardından ulaşıma açıldı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan yağışlar sonucu meydana gelen heyelan, Seydişehir-Manavgat kara yolunu trafiğe kapattı. Karayolları ekipleri temizlik çalışması yaparak yolu yeniden açtı.
İlçede etkili olan yağışlar sonrası Antalya'yı Konya'ya bağlayan Seydişehir-Manavgat kara yolunda, Murtiçi ile Güçlüköy mahalleleri arasında heyelan meydana geldi.
Yamaçlardan yola düşen kaya ve toprak parçaları sebebiyle yol trafiğe kapandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemleri alınarak ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz