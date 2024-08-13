Manavgat'ta hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar gerçekleştirildi.
"Kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan S.İ. oğluna ait işyerine yapılan operasyonda yakalandı.
Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.