Haberler

Antalya'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi

Antalya'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Gazze için düzenlenen yardım kermesine yerli halk ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Toplanan yardımlar, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Gazze’ye ulaştırılacak.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gazze için yardım kermesi organize edildi.

Manavgat Kudüs Platformu öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermese, bölgede yaşayan vatandaşlar ve tatil için ilçeye gelen yabancı turistler ilgi gösterdi.

Manavgat Kudüs Platformu Başkanı Mehmet Gayretli, buradaki konuşmasında, Gazze'de yaşanan insanlık dramının tüm dünyada olduğu gibi Antalya ve Manavgat'ta da büyük üzüntü yarattığını belirtti.

Kermese katılımın önceki dönemlere göre çok daha yoğun olduğunu dile getiren Gayretli, şunları söyledi:

"Burada Filistin bayrağını gören yabancı turistler standımıza gelerek destek veriyor, yardımda bulunuyor. Özellikle çocukların ilgisi çok büyük. Toplanan tüm yardımlar, platformumuz bünyesindeki sivil toplum kuruluşları vesilesiyle Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırılacak. Müslüman kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için bu kermes ve destek etkinliklerimizi sürdüreceğiz."

Anadolu Gençlik Derneği Manavgat Şube Başkanı Ahmet Ali Gök de dünyadaki tüm mazlum coğrafyalarda akan kanın durmasını temenni ettiklerini, savaşın bitmesini ve çocukların yüzünün gülmesini istediklerini ifade etti.

Kermes alanında alışveriş yapan 11 yaşındaki Poyraz Arslan da Gazze'deki çocuklara yardımcı olabilmek için kumbarasındaki paralarla bir şeyler satın aldığını belirtti.

Stantlardan alışveriş yapan Alman turistler de savaşın bir an önce bitmesini istediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı

Kahreden olay! Anne ve kızı feci şekilde öldü, baba ağır yaralı
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren görüntü! Hepsi varilin içinden çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam

''100 milyon Euro'ya bile satmam!''
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler

''Bırakacağım'' deyip açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere: Sizi kirli emelleri için kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere bir çağrı var: Müsaade etmeyin...
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı

Tüm ilçe ayakta! 21 yıllık hasret sona erdi

Tanju Çolak'tan Galatasaray yönetimine sert tepki: Biz gavur muyuz kardeşim!

Galatasaray yönetimine ateş püskürdü: Biz gavur muyuz kardeşim!
Şampiyonluk geldi ortalık yıkıldı! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi

Tarihi maç bitince olanlar oldu!
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü