Manavgat'ta eski başkanın tutuklandığı soruşturmada paraların motosikletle taşındığı görüntüler ortaya çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklanan eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine ait yürütülen soruşturmada, tutuklu iş insanı Erdem Buzkan'ın kaynağı belirsiz paraları motosikletin koltuğunun altındaki bölmede iş yerine getirdiği ve Şükrü Sözen'in ise teslim aldığına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Manavgat'ta 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından geçen yıl eylül ayında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'le birlikte 16 kişi tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şükrü Sözen hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından devam eden soruşturma soruşturmaya derinleştirilerek devam edildi.

PARALAR MOTOSİKLETLE GETİRİLDİ

Soruşturma kapsamında Şükrü Sözen ile tutuklu iş insanı Erdem Buzkan arasındaki kaynağı belirsiz para alışverişi, Buzkan'ın sahibi olduğu 'Erdem Motors' adlı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Erdem Buzkan'ın iş yerine geldiği motosikletin koltuğunun altındaki bölmede bulunan paraları çalışanların getirdiği poşetlere doldurarak içeriye aldığı görüldü. Görüntülerin devamında Şükrü Sözen'in kasadan aldığı paraları siyah bir çantaya koyduğu ve iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

'PARALARI TOPLAYIP ŞÜKRÜ SÖZEN'E VERİRDİ'

Geçen salı günü gözaltına alınan ve dün tutuklanan eski Manavgat Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Yavuz'un verdiği ifadede, "Şükrü Sözen'in, Konya ili Beyşehir ilçesinde E. isimli silah fabrikası vardır. Şükrü Sözen buranın gayri resmi sahibidir. Ancak kağıt üzerinde bu fabrikanın sahibi Erdem Buzkan olarak görünür. Erdem Buzkan ile Şükrü Sözen'in arası çok iyiydi. Erdem'i kasası olarak kullanırdı. Erdem'in defalarca Şükrü Sözen'e para verdiğini gördüm. Belediyede yapılan ihalelerde Erdem Buzkan ön ayak olurdu. İhale sahiplerinden almış olduğu paraları Şükrü Sözen'e verirdi. Özellikle festivallerde yapılan ihalelerde Erdem Buzkan etkin rol oynamaktaydı. Festivallerdeki stant sahiplerinden Erdem Buzkan paraları toplayıp Şükrü Sözen'e verirdi" dedi.

'ÇANTANIN İÇİ GENELDE PARA DOLU OLURDU'

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 'Erdem Motors' şirketinin muhasebecisi S.B. de ifadesinde, "Şükrü Sözen, Erdem Buzkan'ın dükkanına düzenli olarak gelip giderdi. Bu geldiği zamanlarda ayda en az bir kez elinde kahverengi evrak çantası ile gelirdi. Bu çantanın içi genelde para dolu ve genelde de bu para döviz olurdu. Bu paraları nereden elde ettiğini ve bu parayla ne yaptıklarını tam olarak bilmiyorum, ancak bu paralar geldikten sonra G. isimli döviz bürosunda bu paraları bozdururlardı. Ben bir keresinde ofise Erdem ve Şükrü'ye çay götürdüğümde telefonda bu döviz bürosu ile kur pazarlığı yaptığına şahit oldum. Bildiğim kadarıyla Erdem Buzkan, Şükrü Sözen'in getirdiği bu paraların bir kısmı ile Şükrü Sözen'e ait ödemeleri gerçekleştirirdi. 2019 yılında yerel seçimlerden sonra Erdem Buzkan iş yerine bir çuval dolusu para ile geldi ve bize 'Bu paraları sayın' dedi. Biz de çalışanları olarak bu parayı elle saydık ve aynı şekilde kendisine teslim ettik. O dönemde iş yerimizde para sayma makinesi bulunmadığı için ben, Ü.A., Y.Ü. ve şu an hatırlayamadığım başka bir çalışan bu paraları tek tek saydık. Ancak uzun zaman geçtiği için toplamda ne kadar para olduğunu hatırlamıyorum. Bu paranın nereden ve ne amaçla geldiğini bilmiyorum" diye konuştu. S.B.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı