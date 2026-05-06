Antalya'da caretta caretta yavruları için sahil aydınlatması değiştirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta yavrularının denize güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla sahil aydınlatmasında kırmızı LED sistemine geçildi. Bu çalışma, ışık kirliliğini azaltarak yavruların hayatta kalma şansını artırmayı hedefliyor.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ile Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında, sahil hattındaki ışık kirliliğinin azaltılması hedeflenirken, beyaz ışık yayan armatürler kırmızı LED sistemlerle değiştirildi. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda 26 direkte bulunan toplam 27 armatür dönüştürüldü.

AEDAŞ Manavgat Bölge Müdürü Muhammed Yahya Sancar, doğaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Çalışma kapsamında caretta caretta yavrularının yön bulma davranışının korunmasının amaçlandığını vurgulayan Sancar, gün ışığına duyarlı sistemlerin yalnızca hava karardığında devreye girdiğini ve yavrulama dönemi boyunca bu şekilde çalışacağını kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sert de deniz kaplumbağası yavrularının doğal olarak en parlak ışığa yöneldiğine dikkati çekerek, beyaz şehir ışıklarının yavruları yanıltabildiğini ve bu durumun ölümlere yol açtığını anlattı.

Kırmızı ışığın ise yavrular tarafından algılanmadığını belirten Sert, bu sayede yavruların doğrudan denize yönelerek hayatta kalma şanslarının arttığını ifade etti.

Yetkililer, uygulamayla birlikte bölgede yuva sayısı ve hayatta kalan yavru sayısında artış beklediklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
