Birlikte içki içerken tartıştı, evinden çağırıp bıçakladı

Birlikte içki içerken tartıştı, evinden çağırıp bıçakladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaralayan Fırat Can H., olay sonrası gözaltına alındı. Nurullah Ayten'in durumu kritik.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Fırat Can H., birlikte içki içerken tartıştığı Nurullah Ayten'i eve gittikten sonra telefonla haberleşip buluştukları noktada 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Manavgat'ta dün gece bir restoranda birlikte yemek yiyip içki içen Nurullah Ayten ile Fırat Can H. arasında tartışma çıktı. Restorandan ayrılıp evlerine giden Ayten ve Fırat Can Hazar, daha sonra telefonla haberleşip Yayla Mahallesi Muhtarlığı yakınlarında buluştu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fırat Can H., Nurullah Ayten'i 5 yerinden bıçakla yaraladı. Fırat Can H. ise arbede sırasında yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nurullah Ayten ve Fırat Can H. hastaneye kaldırdı. Nurullah Ayten'in durumunun kritik olduğu belirtildi. Fırat Can H. ise tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

