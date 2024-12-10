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Manavgat'ta 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Manavgat'ta 3 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı ve hasar oluştuğu öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında bulunan dairede çıkan yangın söndürüldü.

Side Mahallesi Cennetler mevkisinde bulunan 3 katlı binanın son katında yer alan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangın esnasında kimsenin bulunmadığı öğrenilen evde hasar oluştu.???????

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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