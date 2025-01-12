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Manavgat'ta 2 Katlı Binada Yangın: Büyük Hasar

Manavgat'ta 2 Katlı Binada Yangın: Büyük Hasar
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir bina çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangın, Yukarı Işıklar Mahallesi'nde belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İtfaiye müdahalesi yetersiz kalırken, bina boşaltıldı ve içindeki bireyler kurtarıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında 2 katlı binada hasar oluştu.

Yukarı Işıklar Mahallesi Çubukören mevkisinde bulunan 2 katlı binada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi ile Jandarma ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Binanın ilk katında oturan kadın ile ikinci katta oturan bedensel engelli oğlunun yanlarına yatılı misafirliğe gelen yakınları tarafından evden çıkarıldıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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