Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Tutuklandı

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Tutuklandı
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İçişleri Bakanlığı, rüşvet ve zimmet suçları nedeniyle tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap, Rüşvet Almak ve Zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap, Rüşvet Almak ve Zimmet' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 08 Temmuz 2025 tarih ve 2025/252 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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