Endonezya'nın Manado Kentinde Huzurevinde Yangın: 16 Ölü

MANADO, 30 Aralık (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinin başkenti Manado'da yangın geçiren huzurevi görülüyor, 29 Aralık 2025.

Yerel yetkilerin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre polis, yangında hayatını kaybeden 16 kişinin kimliği tespit amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. (Fotoğraf: Swingly Manderes/Xinhua)