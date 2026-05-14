Ankara'da 13 yıl önce işlenen cinayetin davasında karar

Ankara'nın Mamak ilçesinde 2013'te Kemal Güven Aydoğan'ın uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğü cinayete ilişkin 4 sanığın "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Necmettin Yaman, Şükrü Kibar, Benli Kibar ve Hatice Kibar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklamak üzere cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar Şükrü Kibar, Benli Kibar ve Necmettin Yaman'ın "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını, sanık Hatice Kibar hakkında ise yeterli delil olmadığından beraatine karar verilmesini talep etti.

Söz verilen sanık Yaman, olaya ilişkin hiçbir bilgisinin olmadığını ve suçsuz olduğunu savunarak, beraatini istedi.

Benli Kibar ve Şükrü Kibar da üzerlerine iftira atıldığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından söz verilen sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirterek, şüpheden uzak hiçbir delil olmadığını bu sebeple müvekkillerinin beraat etmesi gerektiğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Şükrü Kibar hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, sanık Necmettin Yaman hakkında ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme, Benli Kibar ve Hatice Kibar'ın ise delil yetersizliği sebebiyle beraatine karar verdi.