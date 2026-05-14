Haberler

Ankara'da 13 yıl önce işlenen cinayetin davasında karar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Mamak'ta 2013'te Kemal Güven Aydoğan'ın öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, Şükrü Kibar'a 25 yıl, Necmettin Yaman'a 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi; Benli Kibar ve Hatice Kibar ise beraat etti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 2013'te Kemal Güven Aydoğan'ın uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğü cinayete ilişkin 4 sanığın "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Necmettin Yaman, Şükrü Kibar, Benli Kibar ve Hatice Kibar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklamak üzere cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar Şükrü Kibar, Benli Kibar ve Necmettin Yaman'ın "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarını, sanık Hatice Kibar hakkında ise yeterli delil olmadığından beraatine karar verilmesini talep etti.

Söz verilen sanık Yaman, olaya ilişkin hiçbir bilgisinin olmadığını ve suçsuz olduğunu savunarak, beraatini istedi.

Benli Kibar ve Şükrü Kibar da üzerlerine iftira atıldığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından söz verilen sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirterek, şüpheden uzak hiçbir delil olmadığını bu sebeple müvekkillerinin beraat etmesi gerektiğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Şükrü Kibar hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, sanık Necmettin Yaman hakkında ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme, Benli Kibar ve Hatice Kibar'ın ise delil yetersizliği sebebiyle beraatine karar verdi.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan
Dayı arazi anlaşmazlığı yüzünden yeğenini öldürdü

Arazi tartışmasında kan aktı! Dayı yeğenine noterde kurşun yağdırdı
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Simge Sağın'a sevgilisinin yanında Icardi soruldu, verdiği yanıt dikkat çekti

Sevgilisinin yanında Icardi soruldu, verdiği yanıt dikkat çekti
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor