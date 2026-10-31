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Mamak'ta kızı Elif Kesen ve Ercan Oruç'u öldüren Bülent Kesen yakalandı

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Mamak'ta kızı Elif Kesen ve Ercan Oruç'u öldüren Bülent Kesen yakalandı
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Ankara Mamak'ta dün akşam kızı Elif Kesen ve Ercan Oruç'u öldüren Bülent Kesen, polis tarafından yakalandı. Ercan Oruç'un cenazesi Kırıkkale'ye gönderilirken Elif Kesen'in otopsi işlemleri sürüyor; Bülent Kesen'in emniyetteki sorgusu devam ediyor.

ANKARA'da kızı Elif Kesen (19) ve birlikte yaşadığı Ercan Oruç'u (53) öldüren Bülent Kesen (55) yakalandı.

Mamak ilçesinde dün akşam saatlerinde Bülent Kesen, kızının birlikte yaşadığı Ercan Oruç'un evine gitti. Evin önünde Kesen ve Oruç arasında tartışma çıktı. Kesen, üzerindeki tabancayı çıkarıp Ercan Oruç ve kızı Elif Kesen'e ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ercan Oruç ve Elif Kesen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Oruç'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi. Kesen'in otopsi işlemleri ise sürüyor.

Öte yandan olayın ardından kaçan Bülent Kesen, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgusu süren Bülent Kesen'in, kadın kuaförü olan Ercan Oruç ve yanında çalışan kızı Elif Kesen'in ilişkilerini onaylamadığını, bu nedenle çıkan tartışmada öldürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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