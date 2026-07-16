Haberler

Ankara'da belediye otobüsünün iş yerine girdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da belediye otobüsünün iş yerine girdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Mamak'ta kontrolden çıkan belediye otobüsü, trafo ve 3 araca çarparak bir iş yerine girdi. Kazada 7 kişi yaralanırken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde belediye otobüsünün trafo ile 3 otomobile çarpıp bir iş yerine girdiği ve 7 kişinin yaralandığı kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Mamak Caddesi Şafaktepe Parkı yanında meydana geldi. Kızılay-Zirvekent seferini gerçekleştiren 334 hat numaralı 06 DV 5771 plakalı belediye otobüsü, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle trafoya ve caddedeki 3 araca çarpıp, oto aksesuar dükkanına girdi. Kazada, otobüs şoförü ile birlikte 7 kişi yaralandı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otobüsün kontrolden çıkarak araçlara ve işyerlerine çarptığı anlar yer aldı. Kaldırımda yürürken kontrolden çıkan otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan bir vatandaşın görüntüsü de kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD, Keşm Adası'nı vurdu

Savaş şiddetleniyor! ABD, İran ekonomisinin kalbini vurdu
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı

Kılıçdaroğlu temizliğe devam ediyor! 8 isim daha görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda vıp locada çarpıcı görüntüler!

Çıtayı yükseltti: Dünya Kupası'nda vıp locada çarpıcı görüntüler!
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Japonya Savunma Bakanı Koizumi'den İstanbul'da 'uskumru sandviç' paylaşımı

Japon Bakan Türkiye'yi ardında bırakamadı! Yeni paylaşımı olay
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Görüntü serhat şehrimizden! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Zeynep Atılgan'ın balkonda girdiği tripler olay oldu

Taşacak Bu Deniz'in yıldızının girdiği tripler olay oldu