Mamak Belediyesi'nden İnşaat Faaliyetleri Hakkında Açıklama

MAMAK BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Konuya İlişkin Mamak Belediyesinden yapılan açıklamada, "Durali Alıç Mahallesi 981. Sokak'ta bulunan Deniz Sitesi çevresinde, bitişik parselde süren inşaat faaliyetleriyle ilgili olarak alanında uzman üniversite öğretim üyeleri ve ilgili bakanlık temsilcilerinin katılımıyla teknik incelemeler devam etmektedir. Yapılan ilk değerlendirmelerde herhangi bir yapısal risk tespit edilmemiştir. Bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'toprak kayması' iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu durum, inşaat alanındaki otopark kısmında meydana gelen dolgu oturmasından ibarettir. Bu gece söz konusu dolgu alanında kayayla dolgu yapılması için hazırlıklara başlanmıştır. Çalışmaların güvenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbir hazırlıkları yapılmaktadır. Belediyemiz, ilgili kurumlarla birlikte süreci yakından takip etmekte olup, incelemeler bu gece ve ilerleyen günlerde de devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.