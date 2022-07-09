Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Edibe Sözen Atandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne; Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi, Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski AKP milletvekili Prof. Dr. Edibe Sözen'i atadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne; Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi, Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Kurulu Başkanı ve eski AKP milletvekili Prof. Dr. Edibe Sözen'i atadı. İstanbul Maltepe Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine rektör ataması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. İstanbul Maltepe Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyesi, Basın İlan Kurumu (BİK) Yönetim Başkanı ve eski AKP milletvekili Prof. Dr. Edibe Sözen rektör olarak atandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, vekaleten görev yapan Prof. Dr. Kamil Çolak; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten görev yapan Prof. Dr. Ali Bilgin yerine Prof. Dr. Yusuf Yılmaz atardı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde ise yeniden Prof. Dr. Akın Levent, rektör olarak atandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Tuncer atandı. ANKA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Edibe Sözen Güncel Haberler

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